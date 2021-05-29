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17:36, 29 мая 2021

Специалисты Росприродназора снова зафиксировали в Черном море вблизи Туапсе масляное пятно

Специалисты Росприродназора снова зафиксировали в Черном море вблизи Туапсе масляное пятно. Как рассказала в инстаграме глава ведомства Светлана Радионова, его площадь — 30 на 150 метров. Сейчас специалисты обрабатывают эту зону сорбентом. Нарушитель до сих пор не найден. Сегодняшнее загрязнение в Роспотребнадзоре назвали остаточным проявлением недавнего сброса нефтепродуктов в глубоководный канализационный коллектор. Четыре дня назад в Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в Черном море. Масляное пятно находилось на расстоянии 800 метров от берега. Власти тогда утверждали, что водолазы нашли два места утечки.


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