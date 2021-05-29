СК отказался возбуждать дело против полицейского, ударившего женщину в живот на акции в поддержку Навального

СК отказался возбуждать дело против полицейского, ударившего 54-летнюю Маргариту Юдину в живот на акции в поддержку Навального 23 января. Об этом в Фейсбуке сообщает правозащитник Динар Идрисов. По его словам, личность полицейского, который представлялся «Колей», когда приходил извиняться перед Юдиной, официально так и не установлен. Ранее уголовное дело против силовика отказались возбуждать и в полиции.