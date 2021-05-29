Гендиректор «Белавиа» обвинил ряд стран в введении санкций против авиакомпании до начала международного расследования

Гендиректор авиакомпании «Белавиа» обвинил ряд стран в введении санкций в отношении авиакомпании, не дожидаясь начала международного расследования инцидента с самолетом Ryanair. У себя в Фейсбуке Игорь Чергинец назвал это подлостью и желанием соседей заработать на этом. По словам Чергинца, «Белавиа» не имеет никакого отношения к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске.

Рейс ирландской авиакомпании Афины-Вильнюс был принудительно посажен в Белоруссии, а летевшие этим самолетом оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич и его подруга, гражданка России Софья Сапега были задержаны и впоследствии арестованы.