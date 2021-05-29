Первая группа российских дипломатов, высылаемых из Чехии, покинула страну. Они вылетели в Москву спецбортом летного отряда «Россия».

Всего Прагу покинули 54 сотрудника российского посольства и члены их семей. Вторая группа отправится на Родину в понедельник. В общей сложности, по данным МИД России, численность персонала российского дипведомства в Праге уменьшится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала. Сокращение происходит на паритетных началах.

В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников посольства России. Москва назвала обвинения абсурдными и голословными и объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Позднее стороны договорились уравнять число сотрудников в посольствах. В каждом из них с июня смогут работать по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.

В середине мая правительство России внесло Чехию в перечень недружественных стран. В список также попали США.