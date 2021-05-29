Бывший муниципальный депутат Юлия Галямина освободилась из спецприемника в Великом Новгороде после 7 дней административного ареста. Она считает, что дело связано с серьезным беспокойством властей по поводу самостоятельной организации оппозиционных чиновников и политиков. Такое мнение Юлия Галямина высказала «Эху». «Сегодня я вышла из спецприемника после 7 дней ареста в Великом Новгороде. При этом земский съезд все равно состоялся, и он показал, что земское движение — это очень важная вещь, которую поддерживают люди, и, я надеюсь, что он будет только расширяться. А то, что власти этому сопротивляются, очевидно, что наша власть против демократии, а земство — это за демократию. Власти сильно напряглись, потому что это то, чего они боятся больше всего — это горизонтальная самоорганизация лидеров и политиков», — сказала политик.

Юлия Галямина добавила, что у нее нет претензий к условиям содержания в спецприемнике и, по ее наблюдениям, в регионах эти учреждения куда более приспособлены для нахождения арестованных, нежели в столице.