Россия начала давать разрешение западным компаниям на рейсы в Москву минуя воздушное пространство Белоруссии

Не пропустившая три рейса Air France Париж — Москва в облет Белоруссии Россия все-таки дала добро на полет. Об этом сообщила французская авиакомпания. Аналогичное разрешение Москва выдала и перевозчику Austrian Airlines. Как передает ТАСС, лайнер Air France сегодня уже вылетел в российскую столицу из аэропорта «Шарль де Голль», а австрийский самолет транзитом направился в Китай. Вена также сможет отправить пассажирский борт в Москву. По сведениям РИА «Новости», разрешение получила также немецкая Lufthansa, самолеты которой летают не только в Москву, но и в Петербург.

Как сообщалось ранее, Россия фактически закрыла для западных перевозчиков белорусский коридор на фоне скандала с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и последовавших отказов европейских авиакомпаний пролетать в воздушном пространстве Белоруссии.

Директор авиационного учебного центра, пилот гражданской авиации Юрий Выходцев уверен, что разрешения иностранным авиакомпаниям летать в Россию в обход территории Белоруссии носят чисто политический характер и не связаны с международными правилами воздушного сообщения. Такое мнение Юрий Выходцев высказал «Эху». По словам Юрия Выходцева, конкретные точки входа в воздушное пространство обычно требует только Россия, в Европе же повсеместно распространена зональная навигация, когда самолет может пересекать границы в определенных зонах.