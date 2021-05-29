Президенты России и Белоруссии продолжают сегодня встречу в Сочи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. Переговоры Путина с Лукашенко начались накануне и, как сообщалось, продолжались пять часов.