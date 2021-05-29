Президенты России и Белоруссии продолжают сегодня встречу в Сочи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. Переговоры Путина с Лукашенко начались накануне и, как сообщалось, продолжались пять часов.
2021-05-29T16:33:50+03:00
2021-05-29T16:33:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2845968-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:33, 29 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Быков: Пытаться вбить клин между диктатором и его силовиками — безнадежное занятие Точно так же, как пытаться с помощью санкций вбить клин между народом, захваченным диктатурой, и властью. Любые санкции до какого-то момента, до падения власти будут только сплачивать народ вокруг диктатора…