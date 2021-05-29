Согласование с российскими властями нового маршрута Париж-Москва в облет Белоруссии действует пока на эти выходные

Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на представителей авиакомпании Air France. По их словам, перевозчик ожидает от России подтверждения на разрешение полетов по новому маршруту на дальнейший период, т.е. с ближайшего понедельника.

Немецкая авиакомпания Lufthansa имеет разрешение на полеты в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель пресс-службы авиакомпании. По ее словам, у Lufthansa были необходимые разрешения с самого начала. Собеседница агентства заверила, что сейчас авиакомпания выполняет рейсы в Россию в обычном режиме: пять рейсов в Москву и четыре — в Санкт-Петербург.

Air France, Austrian Airlines и Lufthansa сообщили, что получили от России разрешение на субботние рейсы в Москву в облет Белоруссии. Ранее Росавиация предупреждала, что получение разрешений может затянуться из-за роста числа запросов. На какой срок выданы разрешения, не уточняется. Накануне источники Forbes сообщили, что облетать Белоруссию начали и российские авиакомпании. Только 27 мая, по сведениям издания, они совершили около десяти рейсов, обогнув воздушное пространство Белоруссии. О причинах изменений маршрутов Forbes не пишет.