В Литве юбилейные монеты в 2 евро подорожали в 250 раз, после того как на них обнаружили ошибку чеканщика. Медно-никелевые монеты с изображением биосферного заповедника Жувинтас отчеканили тиражом в 500 тысяч экземпляров и начали вводить в оборот с 19 мая.

Изучив повнимательнее эти монеты, нумизматы обратили внимание, что примерно на каждой десятой текст на гурте выполнен не на литовском, а на латышском языке. Предположительно это связано с тем, что на монетном дворе не поменяли вовремя клише после предыдущего заказа – в Литве чеканят монеты не только для себя, но и для соседних стран. Теперь за такие монеты на тематических интернет-форумах предлагают до 500 евро.