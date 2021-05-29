Власти Латвии разрешили иностранным болельщикам присутствовать на матчах ЧМ по хоккею, который проходит в Риге

Власти Латвии разрешили иностранным болельщикам присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Риге. Первенство завершится 6-го июня, допуск иностранцев разрешили с 1-го – и то не для всех, а лишь из эпидемически благополучных, по данным латвийской стороны, стран. Среди стран-участниц чемпионата таких пока всего две – Финляндия и Британия.

Чемпионат должны были принимать на пару Минск и Рига, но из-за политической ситуации в стране Белоруссию этого права лишили, а ее официальный флаг на алее чемпионата в Риге заменили флагом белорусских протестующих.

Россия в чемпионате участвует и на данный момент лидирует по очкам в своей группе.