В Белоруссии завели уголовное дело об оскорблении президента за майку с надписью «Диктатору место в аду»

В Белоруссии завели уголовное дело об оскорблении президента на 31-летнего Константина Семенова за майку с надписью «Диктатору место в аду» и портретом мужчины с усами. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Вясна». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, а пока его арестовали на 15 суток и конфисковали майку.