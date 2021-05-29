В Ленинградской области задержали мужчин, стрелявших из травматического пистолета в 10-летнего ребенка. Ими оказались мужчины 47 и 67 лет, у них изъяли пистолет и 11 патронов к нему.

Инцидент произошел в начале апреля в Кингисеппе, когда ребенок играл на детской площадке. Его экстренно госпитализировали в одну из городских больниц на вертолете. Мотивы нападавших пока не уточняются. Против них завели дело о хулиганстве и покушении на убийство.