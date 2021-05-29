В Татарстане разрешили работать по ночам клубам, кафе и ресторанам, чьи сотрудники поголовно привьются от коронавируса

В Татарстане разрешили работать по ночам тем клубам, кафе и ресторанам, чьи сотрудники поголовно привьются от коронавируса, соответствующее постановление опубликовано на портале республиканского правительства. Предусмотрены исключения для сотрудников, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации.

Всем остальным заведениям подобного профиля в регионе работать с полуночи до шести утра по-прежнему нельзя.