Россия согласовала авиакомпании Lufthansa заход в свое воздушное пространство в обход Белоруссии

Россия согласовала немецкой авиакомпании Lufthansa — вслед за Air France и «Австрийскими авиалиниями» — заход в свое воздушное пространство при выполнении рейсов в Москву по новой трассе в обход Белоруссии. Ранее несколько таких рейсов из-за не полученного вовремя согласования отменили.

Европейские перевозчики начали облетать воздушное пространство Белоруссии после того как 23-го мая та перехватила и заставила сесть в Минске самолет компании Ryanair с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту. Его задержали.