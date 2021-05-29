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15:32, 29 мая 2021

Россия согласовала авиакомпании Lufthansa заход в свое воздушное пространство в обход Белоруссии

Россия согласовала немецкой авиакомпании Lufthansa — вслед за Air France и «Австрийскими авиалиниями» — заход в свое воздушное пространство при выполнении рейсов в Москву по новой трассе в обход Белоруссии. Ранее несколько таких рейсов из-за не полученного вовремя согласования отменили.
Европейские перевозчики начали облетать воздушное пространство Белоруссии после того как 23-го мая та перехватила и заставила сесть в Минске самолет компании Ryanair с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту. Его задержали. 


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