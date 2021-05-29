РЖД запускает, по словам пресс-службы, первый в России «мультимодальный туристический маршрут» из Москвы на Валаам

РЖД запускает, по словам своей пресс-службы, первый в России «мультимодальный туристический маршрут» из Москвы на Валаам. Сначала пассажиров доставят поездом до Сортавалы с остановками в Петербурге и Петрозаводске, далее теплоходом-метеором. Стоимость билета от 1 до 4 тысяч рублей. Вскоре аналогичный маршрут обещают запустить и до острова Ольхон на Байкале.

В период между присоединением Крыма и запуском движения по Керченскому мосту аналогичные билеты на поезд и паром по принципу два-в-одном продавали в Симферополь.