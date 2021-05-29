Россияне в апреле, по данным агентства РИА Новости, взяли рекордное число автокредитов. При этом их средний размер, напротив, немного снизился.

Рекорды в сфере кредитования покупок автомобилей ставятся уже второй месяц подряд, утверждают в бюро кредитных историй «Эквифакс». По его сведениям, в апреле россияне взяли на 15,5% больше автокредитов, чем в марте, их число составило почти 94 тысячи, а общая сумма – примерно 91 млрд рублей. Средний лимит таких займов в апреле – около 970 тысяч рублей, это, правда на 3% меньше, чем в начале года. В организации считают, что небольшое снижение связано со спросом, который сместился в сторону более бюджетного сегмента. Между тем в бюро отмечают, что серьезной коррекции между спросом на новые и подержанные автомобили не наблюдается: как правило, в течение последних месяцев чуть более 60% автокредитов выдаются на новые модели.

Общая сумма так называемых «активных» кредитов, которая находится на руках у россиян, оценивается почти в 1 трлн рублей.