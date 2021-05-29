В СФ поступил запрос на освобождение от должности аудитора Счетной палаты Михаила Меня

В Совет Федерации поступил запрос на освобождение от должности аудитора Счетной палаты Михаила Меня

Как рассказал адвокат Меня Мурад Мусаев, «дело Меня прекращено, подписка о невыезде с него снята». Согласно действующем законодательству, прекращение дела в связи с истечением срока давности является не реабилитирующим обстоятельством.