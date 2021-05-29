В СФ поступил запрос на освобождение от должности аудитора Счетной палаты Михаила Меня

Как рассказал адвокат Меня Мурад Мусаев, «дело Меня прекращено, подписка о невыезде с него снята». Согласно действующем законодательству, прекращение дела в связи с истечением срока давности является не реабилитирующим обстоятельством.
2021-05-29T15:03:40+03:00
2021-05-29T15:57:39+03:00
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15:03, 29 мая 2021
В Совет Федерации поступил запрос на освобождение от должности аудитора Счетной палаты Михаила Меня
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