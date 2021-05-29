РЖД уберет из большинства поездов вагоны-рестораны – их заменят «едиными стандартами питания» на основе вагонов-бистро. Основная разница в том, что теперь монополия планирует делать упор на готовые блюда из стационарных кухонь, которые можно будет быстро разогревать в микроволновках – например, на бургеры. Но обещают также и специальное детское питание, супы, салаты и так далее. Все это можно будет съесть как в самом бистро, так и заказать у проводника с доставкой к своему месту.

Вагоны-рестораны с полноценными кухнями признаны экономически нецелесообразными, их оставят лишь в фирменных и туристических поездах.