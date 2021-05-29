Два человека погибли, шестеро пострадали на юго-востоке Казахстана из-за селевого выброса, сообщает МЧС республики. Один из погибших — несовершеннолетний, пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. Еще один человек числится пропавшим без вести.
2021-05-29T14:31:43+03:00
2021-05-29T14:31:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 29 мая 2021
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