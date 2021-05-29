Два человека погибли, шестеро пострадали на юго-востоке Казахстана из-за селевого выброса, сообщает МЧС республики. Один из погибших — несовершеннолетний, пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. Еще один человек числится пропавшим без вести.