В Петербурге СК отказался заводить дело на силовика, пнувшего в живот Маргариту Юдину на январском митинге

В Петербурге Следственный комитет отказался заводить дело на силовика, пнувшего в живот Маргариту Юдину на январском митинге в поддержку политика Алексея Навального. Об этом пишет в фейсбуке правозащитник Динар Идрисов.

После удара Юдину госпитализировали в реанимацию, затем ударивший ее силовик приходил к ней в палату извиняться и объяснял, что в момент удара у него запотело забрало шлема. Женщина сначала приняла его извинения, а затем увидела на видеозаписи, что в тот момент мужчина был без шлема, и все-таки подавала на него заявление. Материал проверки в отношении до сих пор не установленного полицейского полка зарегистрировали в конце апреля. Идрисов сообщает, что, официально личность силовика установить так и не удалось.