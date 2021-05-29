В Москве полиция пришла еще к одному журналисту, работавшему на акции в поддержку Алексея Навального

В Москве полиция пришла еще к одному журналисту, работавшему на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21-го апреля. На этот раз участковый явился к Андрею Яковлеву, корреспонденту сетевого издания The Village – он пришел по адресу, где прописан журналист, но не застал его там и вызвал Яковлева на опрос по телефону.

Ранее аналогичные вызовы получили корреспонденты Эха Москвы Олег Овчаренко и Андрей Шашков, журналисты Дождя и других СМИ. Во всех случаях силовики ограничились проверкой редакционных заданий и пресс-карт.