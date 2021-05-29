Правительство одобрило поправки в КоАП о штрафах за необоснованное требование предоставить персональные данные

Правительство одобрило поправки в КоАП, которые вводят штрафы за необоснованное требование предоставить персональные данные. Документ направлен в Госдуму. Если парламент их одобрит, продавцов, собирающих телефоны, электронную почту и прочие данные у клиентов как условие покупки, начнут штрафовать.
2021-05-29T14:05:28+03:00
2021-05-29T14:05:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:05, 29 мая 2021
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