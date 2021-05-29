Правительство одобрило поправки в КоАП о штрафах за необоснованное требование предоставить персональные данные

Правительство одобрило поправки в КоАП, которые вводят штрафы за необоснованное требование предоставить персональные данные. Документ направлен в Госдуму. Если парламент их одобрит, продавцов, собирающих телефоны, электронную почту и прочие данные у клиентов как условие покупки, начнут штрафовать.