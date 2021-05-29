Суд отправил под арест двух бывших сотрудников петербургского водоканала. Их подозревают в хищениях при строительстве «Газпром-Арены».

По версии следствия бывший директор филиала петербургского водоканала и один из работников предприятия организовали крупное мошенничество при строительстве входной группы стадиона на Крестовском острове. По контракту на поставку водопроводного оборудования, который они заключили с частной фирмой, подрядчик должен был предоставить строителям затворы и задвижки известного производителя. Однако вместо этого на объект поставили более дешёвую арматуру с поддельными шильдиками, считает следствие. Разницу в цене бывшие сотрудники Водоканала поделили с бизнесменом, которого накануне тоже отправили под стражу. По данным следователей злоумышленники присвоили около пяти миллионов рублей. Общая стоимость арены составила более сорока миллиардов рублей.

Через две недели стадион на Крестовском острове примет первый матч чемпионата Европы по футболу. Всего в рамках первенства на площадке пройдёт семь встреч.