Обвинение запросило 5 лет колонии для чеченца, юридическую помощь которому предлагало руководство республики

Обвинение запросило 5 лет колонии общего режима для чеченца, юридическую помощь которому предлагало руководство республики. Студента МГУ обвиняют в драке с ОМОНом на митинге в поддержку Алексея Навального.

«Чуда не случилось, случился суд», написала в инстаграмме родственница Сайд-Мухаммада Джумаева. По ее словам, никакие доводы адвокатов и смягчающие обстоятельства не учтены.

Молодому человеку вменяют насилие к представителям власти. 5 лет лишения свободы – максимальное наказание по этой статье. Следствие утверждает, что Джумаев нанес удары руками и ногами бойцу ОМОНа в экиперовке на Пушкинской площади во время акции 23 января. Видео, где видно, как он отбивается от силовиков, пытавшихся его задержать, а затем вступает с ними в рукопашный бой, разошлось по интернету. Задержать его удалось лишь спустя несколько дней в Псковской области. До этого депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал студента не скрываться и, сославшись на главу Республики Рамзана Кадырова, обещал помочь, если тот не поддерживает Навального. Родители 20-летнего молодого человека утверждали, что во время потасовки он действовал в состоянии аффекта, потому что получил удар по голове. Джумаев признал вину, дело рассматривается в особом порядке.

Сейчас Джумаев находится в СИЗО. Как ожидается, судья огласит приговор в понедельник.