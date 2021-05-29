Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в Сочи вечером 28 мая. По итогам переговоров не было запланировано заявлений для прессы.

Член президиума координационного совета Павел Латушко в интервью телеканалу «Настоящее время» (который российские власти считают иностранным агентом) напомнил, что лидеры двух стран не в первый раз не сообщают об итогах встречи.

Латушко добавил, что у единственным союзником, оставшимся у Белоруссии, является Россия, которая пытается оправдать действия Лукашенко.