Депутат МГД Митрохин обратился в СК России о возбуждении уголовного дела против Лукашенко

Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как сказал депутат в эфире радиостанции «Эхо Москвы», Лукашенко нарушил несколько статей Уголовного Кодекса России.

«Я обратился к председателю СК России Бастрыкину с заявлением о необходимости в возбуждении уголовного дела против господина Лукашенко, который совершил деяние, предусмотренное тремя статьями УК РФ: часть 1 статьи 361 — акт международного терроризма. То, что произошло с самолетом ранее — полностью подпадает под действия этой статьи. В политических целях была создана аварийная ситуация, что в воздухе всегда может привести к трагедии. Далее было совершено деяние, предусмотренное частью 1 статьи 363 УК РФ — нарушение правил безопасности движения, эксплуатации, в том числе воздушного транспорта.

И так же привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности — это преступление предусмотрено статьей 299 УК РФ». – рассказал депутат.

С.Митрохин напомнил, что Лукашенко также совершил преступление против гражданки России Софьи Сапеги, задержанной в Минске, и поэтому должен быть к ответственности российским правосудием.

«Статья 12 УК РФ часть 3, которая гласит, что если иностранный гражданин совершил преступление против гражданина России, то он должен быть привлечен российским правосудием к ответственности. Софья Сапега — российская гражданка. в отношении ее были совершены вышеуказанные преступления: и акт терроризма, и создание опасной ситуации на воздушном транспорте, и привлечение заведомо невиновного к ответственности. Если закон в России действует, то он должен находится над любыми политическими соображениями, в том числе и высших лиц государства, в том числе и президента. Этот преступник находится на территории России, значит он должен быть задержан и ему должно быть предъявлены обвинения. А СК должен провести следствие. Мое обращение размещено на сайте «Эха Москвы», в соцсетях. СК обязан реагировать на такие обращения», — отметил С.Митрохин.