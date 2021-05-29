Сегодня вечером в Порту пройдет финал футбольной Лиги чемпионов. В 22 часа по Москве на стадионе «Драгау» встретятся английские «Челси» и «Манчестер Сити».

Изначально встреча должна была состояться в Стамбуле, но Британия включила Турцию в список стран, неблагополучных по коронавирусу, после чего матч перенесли. Он пройдет со зрителями – на стадион допустят 16,5 тысяч человек.