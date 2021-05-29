Белоруссия опубликовала список украинских товаров, попавших под индивидуальное лицензирование. Он включает кондитерские изделия и шоколад, соки и пиво, обои и туалетная бумага, строительный кирпич и керамическая плитка, сельскохозяйственные машины. В постановлении совета министров указано, что новый режим вводится в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли. Украинский МИД в ответ назвал это дискриминацией и ручным управлением ввозом украинских товаров – и пообещал поддержку в индивидуальном порядке любому национальному производителю, пострадавшему от белорусских санкций.