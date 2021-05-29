Белоруссия опубликовала список украинских товаров, попавших под индивидуальное лицензирование. Он включает кондитерские изделия и шоколад, соки и пиво, обои и туалетная бумага, строительный кирпич и керамическая плитка, сельскохозяйственные машины. В постановлении совета министров указано, что новый режим вводится в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли. Украинский МИД в ответ назвал это дискриминацией и ручным управлением ввозом украинских товаров – и пообещал поддержку в индивидуальном порядке любому национальному производителю, пострадавшему от белорусских санкций.
2021-05-29T13:32:13+03:00
2021-05-29T13:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 29 мая 2021
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