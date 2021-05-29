В Новосибирске завели дело на полицейского, который при задержании выстрелил человеку в голову, отчитались в региональном управлении СК.

По их данным, дело возбудили в отношении 38-летнего сотрудника ДПС. Тот накануне вечером попытался остановить автомобиль «Тойота», но сидевшие в нем несколько человек не подчинились и попытались скрыться. Началось преследование, при задержании полицейскому оказали сопротивление, завязалась драка.

Двух пассажиров «Тойоты» задержали, третий после выстрела выжил, но в больнице. Полицейскому вменяют превышение полномочий и тяжкие телесные повреждения – ему грозит до 10 лет.