Гособвинитель запросил 5 лет колонии для чеченца, подравшегося с росгвардейцем на акции в поддержку Навального

Гособвинитель запросил 5 лет колонии общего режима для чеченца, подравшегося с росгвардейцем на акции в поддержку Алексея Навального 23-го января. Дело рассматривают в особом порядке, так как Сайд-Мухаммад Джумаев признал вину. Приговор огласят 31-го мая в 9 утра в Тверском районном суде.

В связи с акциями в поддержку Алексея Навального, которые прошли с 23 января по 2 февраля, по всей стране возбудили как минимум 90 уголовных дел. Участников протестов обвинили не только в применении насилия к силовикам, но и в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, и в вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, и в перекрытии дорог.