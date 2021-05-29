Политолог Рогов допустил, что цель российской стороны — окончательно сделать Белоруссию зависимой от России

Накануне в Сочи прошли переговоры российского президента Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По результатам переговоров не было запланировано заявлений для прессы. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Кирилл Рогов, Белоруссия может стать полностью зависимой от России.

«Я думаю, что там идет какой-то тяжелый процесс. Цель России в том, чтобы обязать Белоруссию такими соглашениями, которые сделают ее экономически окончательно зависимой от России. И которые позволят российским органам контролировать некоторые процессы на территории Белоруссии и в сфере безопасности, и в сфере таможни», — сказал он.

К.Рогов добавил, что из-за отсутствия информации можно только догадываться, о чем разговаривали лидеры двух стран.

«Довольно трудно фантазировать, потому что мы не имеем информации открытой, детали неизвестны. На сегодняшний день, я думаю, задача стоит так, что надо захватить контроль над некоторыми институциями, которые обеспечивают суверенитет Белоруссии через соглашения, но при этом, пока не продвигая политическую интеграцию», — отметил он.