Французская авиакомпания Air France возобновила рейсы из Парижа в Москву после трехдневного перерыва, связанного с ограничениями против Минска.

На протяжении последних трех дней перевозчик был вынужден отменять рейсы из-за отказа Москвы согласовать маршрут в обход Белоруссии. Все это время пассажиров Air France, летевших из Парижа, перевозил российский «Аэрофлот». Самолет французской авиакомпании, тем временем, уже вылетел из парижского аэропорта Шарль де Голль, сообщает агентство ТАСС.

Ранее, помимо Air France, на проблемы жаловалась и австрийская компания Austrian Airlines: она также не смогла выполнить рейсы из Вены в Москву в обход Белоруссии. Перевозчик даже обращался в российский МИД за разъяснением ситуации. В Кремле и Росавиации, в свою очередь, уверяли, что проблемы носят технический характер. Как утверждается, необходимо было согласовать точки входа европейских лайнеров в российское воздушное пространство.

Евросоюз ранее рекомендовал авиаперевозчикам выполнять рейсы в обход Белоруссии. Поводом послужил инцидент с самолетом RyanAir, летевшим из Афин в Вильнюс, но совершившим принудительную посадку в Минске из-за данных об угрозе взрыва. Лайнером летел журналист Роман Протасевич, который был задержан белорусскими силовиками.