Некоторые рейсы российских авиакомпаний вслед за европейскими тоже начали выполняться в обход Белоруссии, пишет издание Forbes со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств. Между тем накануне в Сочи завершились более чем пятичасовые переговоры президентов России и Белоруссии, на которых обсуждали в том числе отказ западных авиакомпаний от полетов через Беларусь. Александр Лукашенко заявил, что привёз на встречу с Владимиром Путиным документы, которые прояснят ситуацию с принудительной посадкой в Минске 23 мая самолета Ryanair, после которого и начались эти санкции.

После перехвата самолета белорусские силовики сняли с борта оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. Россия тогда говорила о том, что не собирается менять маршруты своих рейсов и даже отказала в разрешении на вход в свое воздушное пространство нескольким рейсам, которые намеревались выполнить по измененным трассам.