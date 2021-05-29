В работе столичного общественного транспорта наблюдаются перебои из-за ливня, прошедшего в некоторых районах Москвы. В телеграм-канале департамента транспорта сообщается о задержках из-за подтоплений трамваев в районе Комсомольской площади, электробусов на проспекте генерала Дорохова и автобусов на Боровском шоссе (в последнем случае воду уже откачали).

МЧС предупреждает о сильных дождях с грозой и усилении ветра до 17 метров в секунду до конца субботы. В отдельных районах уже выпало свыше 20 мм осадков.