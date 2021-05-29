В Москве заработал новый железнодорожный вокзал. Уже этим утром поезда начали ездить из Черкизово.

Первое, что замечаешь, когда приезжаешь на вокзал Восточный из города, это что выходить на улицу не нужно, если добираться на метро или по Московскому центральному кольцу. В этом плане он полностью вписан в транспортно-пересадочный узел «Черкизово».

В целом этим утром было много людей, которые ходили по вокзалу и фотографировали виды с путей. С одной стороны футбольный стадион клуба «Локомотив», с другой – жилые многоэтажные дома, на одном из которых большое объявление об открытии Восточного. Посетители были довольны внешним видом вокзала. Однако, большинство из этих людей пришли не по билету, а просто чтобы посмотреть.

В то же время те, кто пришел на Восточный вокзал по делу, нередко были в ярости. Так, пассажир Тимур отметил, что ему пришлось сегодня второй раз покупать билет из-за ошибки персонала.

Также этим утром была и семья, которая заблудилась после того, как проводила на поезд родственников. Один из её членов, он представился как «москвич со стажем», назвал открытие вокзала полным провалом.

В целом, сотрудники, которые должны были помогать пришедшим, стояли только у входов на вокзал. Возможно, это было связано именно с открытием. Большое количество работников в форме это утро провели в главном здании, поскольку туда съехались съемочные группы телеканалов.

Новый вокзал в Москве появился впервые за 100 лет. На него переведут большую часть поездов, ранее приходивших и уходивших с Курского. Например из Нижнего Новгорода, Самары и Иванова, а также большая часть трафика с Санкт-Петербурга и северных регионов к Черному морю. Необходимость разгрузить Курский вокзал возникла в связи с тем, что через него вскоре проведут сразу два новых Московских центральных диаметра.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что теперь жителям Подмосковья придётся тратить меньше времени на дорогу в город.

Собянин отметил, что новый вокзал окажет влияние на транспортную ситуацию Москвы в целом.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин объяснил, что этот вокзал поможет разгрузить ситуацию в центре Москвы, куда приезжает множество транзитных поездов.

Блинкин отметил, что Восточный вокзал действительно важен для Москвы.