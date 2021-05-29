Премию «Национальный бестселлер-2021» вручат сегодня в Санкт-Петербурге. В шорт-лист вошли произведения Ивана Шипнигова, Веры Богдановой, Даниэля Орлова и других. Лидирует по числу баллов на первом этапе отбора книга «Кока» Михаила Гиголашвили. Победитель получит премию в 6000 тысяч рублей.
2021-05-29T12:32:34+03:00
2021-05-29T12:48:11+03:00
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12:32, 29 мая 2021
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