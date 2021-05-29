Премию «Национальный бестселлер-2021» вручат сегодня в Санкт-Петербурге. В шорт-лист вошли произведения Ивана Шипнигова, Веры Богдановой, Даниэля Орлова и других. Лидирует по числу баллов на первом этапе отбора книга «Кока» Михаила Гиголашвили. Победитель получит премию в 6000 тысяч рублей.