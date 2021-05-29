Россияне увидят редкое астрономическое явление – кольцеобразное солнечное затмение, объявили астрономы РАН. Оно произойдет 10-го июня, лучше всего его будет видно с территории северо-востока Якутии, там Луна на пике затмит 94 процента солнечного диска. В Москве пик затмения ожидается к 14 часам 27 минутам, но серьезного потемнения не произойдет – чтобы увидеть затмение, нужно будет специально смотреть в это время на Солнце в очках.
2021-05-29T12:32:09+03:00
2021-05-29T12:45:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2845860-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3464660.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:32, 29 мая 2021
Загрузка комментариев...