Россияне увидят редкое астрономическое явление – кольцеобразное солнечное затмение, объявили астрономы РАН. Оно произойдет 10-го июня, лучше всего его будет видно с территории северо-востока Якутии, там Луна на пике затмит 94 процента солнечного диска. В Москве пик затмения ожидается к 14 часам 27 минутам, но серьезного потемнения не произойдет – чтобы увидеть затмение, нужно будет специально смотреть в это время на Солнце в очках.