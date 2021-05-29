Количество автокредитов, оформленных россиянами в апреле, достигло исторического максимума, передает агентство РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». По его данным, за прошедший месяц наши сограждане получили почти 94 тысячи займов – на 15 процентов больше, чем в марте. Вместе с тем, на три процента снизился средний чек – до 970 с небольшим тысяч рублей. Примерно 40 процентов кредитов по-прежнему выдается на приобретение подержанных авто.
2021-05-29T12:31:45+03:00
2021-05-29T12:41:57+03:00
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12:31, 29 мая 2021
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