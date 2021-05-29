Количество автокредитов, оформленных россиянами в апреле, достигло исторического максимума, передает агентство РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». По его данным, за прошедший месяц наши сограждане получили почти 94 тысячи займов – на 15 процентов больше, чем в марте. Вместе с тем, на три процента снизился средний чек – до 970 с небольшим тысяч рублей. Примерно 40 процентов кредитов по-прежнему выдается на приобретение подержанных авто.