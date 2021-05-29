AirFrance возобновила рейсы из Парижа в Москву после трехдневного перерыва из-за отсутствия разрешения от России. Та не согласовывала новый маршрут в обход Белоруссии, теперь это согласование получено. Облетать Белоруссию AirFrance, как и другие европейские перевозчики, начала после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс 23 мая. Тогда с борта сняли белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. Причем Минск настаивает, что причина посадки – информация о бомбе на борту, которая впоследствии не подтвердилась. Лидеры Евросоюза назвали это актом пиратства.