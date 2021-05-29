Мужчина с ножом ранил четырех прохожих в центре Петербурга. В пресс-службе регионального управления МВД уточняют, что между ними произошла драка в ночь на 29-е мая в Дмитровском переулке. Задержанный – 27-летний уроженец Северного Кавказа. Госпитализированные – четверо мужчин в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбудили дело по статье «тяжкие телесные повреждения двух и более лиц», нападавшему грозит до 12 лет колонии.