В Кремле открывается очередной сезон развода караулов Президентского полка.

Церемония, которая в теплое время года обычно собирает на Соборной площади сотни туристов, возобновится спустя полтора года. Такой длительный перерыв был связан с эпидемией коронавируса: в прошлом году конные и пешие караулы в Кремле публично не разводили. Хотя, как рассказал в интервью агентству ТАСС комендант Московского Кремля Сергей Удовенко, военнослужащие Президентского полка продолжали тренировки.

Новая программа, как ожидается, не сильно будет отличаться от церемонии 2019 года, но помимо традиционных деталей перестроений и выполнения специальных приемов появятся новые элементы. Среди них – построение в так называемый «ромб», где участники покажут фигуры «торт», «фейерверк» и «снежинка», а также визуальный эффект «домино». Церемонию развода пеших и конных караулов могут смотреть все желающие, купившие билет на посещение Кремля.

Выступления военнослужащих Президентского полка в Кремле проходят ежегодно с 2004 года и, как правило, длятся с середины весны до конца октября.