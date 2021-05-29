В в Прагу прибывает самолет, который доставит в Москву высылаемых российских дипломатов.

Согласно текущим планам, самолет, который доставит российских дипломатов в Москву прибудет в аэропорт Праги сегодня в 12:00. Вылет запланирован на 14:30. В понедельник после 13:00 в Прагу должен прибыть еще один российский самолет, днем он отправится обратно в Москву. Правда, «это чартерные рейсы, они могут измениться в любой момент», — сказала пресс-секретарь пражского аэропорта Клара Дивишкова. Она отметила, что не обладает информацией о количестве и именах пассажиров. 22 апреля чешский МИД принял решение выслать 63 сотрудника российского посольства в Праге. Они должны покинуть Чешскую республику до конца мая. Дипломатический кризис между двумя странами, является результатом того, что чешские следователи установили, что агенты российских спецслужб были причастны к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Xешская полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Баширова. Их обвиняют в организации взрывов. Они также подозреваются в отравлении новичком Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.