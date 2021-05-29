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12:01, 29 мая 2021

В России меняются правила выдачи заграничных паспортов

В России меняются правила выдачи заграничных паспортов. «Парламентская газета» обратила внимание на нововведения, которые коснутся граждан, проживающих за рубежом, после чего в соцсетях и ряде СМИ начали множиться сообщения о том, что постоянно живущие за рубежом россияне лишатся возможности делать новые паспорта.

Получить загранпаспорта по-прежнему смогут россияне, проживающие на территории страны, а также за её пределами. Однако последним для этого всё равно придётся приехать в Россию, написало издание, со ссылкой на приказ МВД России от 31 марта 2021 года. В нем, в частности, говорится, что предыдущий документ от 16 ноября 2017 года о выдаче паспортов гражданина Российской Федерации за ее пределами утратил силу. Сроки выдачи документа не изменились: по месту прописки его выдадут в течение месяца с момента заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев. Между тем, эксперты отмечают, что выдача загранпаспортов за пределами страны относится к консульским функциям. Приказ МВД не могут отменять действующий федеральный закон. Поправки в него принимает Госдума, затем Совет Федерации и подписывает президент.

Позже «Парламентская газета» внесла в свою публикацию изменение, уточнив, что для получения загранпаспорта в Россию все же приезжать не обязательно. Зато теперь от уплаты пошлины за новый паспорт освободят тех, кто утратил старый в результате чрезвычайной ситуации.


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