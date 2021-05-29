Открытие нового ж/д вокзала в Москве поможет разгрузить центр столицы – эксперт

Открытие нового вокзала «Восточный» в Москве поможет разгрузить центр столицы, куда приезжает множество транзитных поездов. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

Сегодня в Москве открылся новый вокзал «Восточный». Он расположен в районе метро Черкизовская и объединить в себе поезда дальнего следования, МЦК, метро и наземный транспорт.

«Это интереснейший прецедент, потому что у нас все поезда идут в центр Москвы, а между тем есть новые вводные. Например, то, что в связи с появлением центральных диаметров, там резко увеличивается трафик тоже через центр. Там возникают очень серьезные перегрузы. И транзитные поезда, которые проходят мимо столицы, эти поезда мы также принимаем в центре Москвы, в чем нет никакого смысла. И в данном случае решить эту проблему удалось, открыв этот вокзал», — сказал М.Блинкин.

Он отметил, что Восточный вокзал действительно важен для Москвы. «Это суперсложный проект, потому что вписать новый вокзал в очень консервативную сложившуюся рельсовую систему города было по-настоящему трудно. Я рад, что это удалось решить. Он очень нужен», — отметил он.