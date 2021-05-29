В африканской стране Мали произошел второй за год переворот – Конституционный суд объявил новым президентом переходного периода полковника Ассими Гоиту. Предыдущий временный президент Ба Ндао и временный премьер-министр подали в отставку после задержания военными. Их обвинили в нарушении хартии переходного периода, которая заменила конституцию с августа прошлого года, когда произошел предыдущий переворот.
2021-05-29T11:32:30+03:00
2021-05-29T11:32:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 29 мая 2021
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