В африканской стране Мали произошел второй за год переворот – Конституционный суд объявил новым президентом переходного периода полковника Ассими Гоиту. Предыдущий временный президент Ба Ндао и временный премьер-министр подали в отставку после задержания военными. Их обвинили в нарушении хартии переходного периода, которая заменила конституцию с августа прошлого года, когда произошел предыдущий переворот.