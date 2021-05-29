SuperJob: В пандемию россияне стали чаще брать на работу еду с собой

В пандемию россияне стали чаще брать на работу еду с собой, пишет сайт РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob. Тот опросил 2 тысячи экономически активных россиян, не работающих на удаленке. 58 процентов из них сказали, что в феврале-апреле этого года ели в обед на работе то, что принесли из дома. Тремя годами ранее доля таких респондентов составляла 51 процент. Доли тех, кто ест в столовой либо в кафе, наоборот, снизились на несколько процентов. Особенно много тех, кто берет еду с собой, среди работников с зарплатами до 30 тысяч.