SuperJob: В пандемию россияне стали чаще брать на работу еду с собой

В пандемию россияне стали чаще брать на работу еду с собой, пишет сайт РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob. Тот опросил 2 тысячи экономически активных россиян, не работающих на удаленке. 58 процентов из них сказали, что в феврале-апреле этого года ели в обед на работе то, что принесли из дома. Тремя годами ранее доля таких респондентов составляла 51 процент. Доли тех, кто ест в столовой либо в кафе, наоборот, снизились на несколько процентов. Особенно много тех, кто берет еду с собой, среди работников с зарплатами до 30 тысяч.
2021-05-29T11:32:07+03:00
2021-05-29T11:39:53+03:00
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11:32, 29 мая 2021
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