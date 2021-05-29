Приговор россиянину Александру Жукову, которого в США обвиняют в интернет-мошенничестве, вынесут 17 сентября

Приговор россиянину Александру Жукову, которого в США обвиняют в интернет-мошенничестве, вынесут 17-го сентября – это следует из опубликованных материалов Окружного суда Нью-Йорка. Коллегия присяжных признала его виновным, сам он вины не признает. По мнению следователей, он вводил клиентов в заблуждение, что продвигаемые им страницы смотрят живые люди, в то время как на самом деле накручивал просмотры с помощью специальных программ (ботов). Также Жукову вменяют отмывание денег. Совокупный ущерб оценили в 7 млн долларов.

Жукова задержали осенью 2018-го в Болгарии и экстрадировали в США.