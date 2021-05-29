Сергей Митрохин обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Александра Лукашенко

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сам Митрохин рассказал изданию «МБХ медиа». Это связано с принудительной посадкой в Минске рейса Афины-Вильнюс, с которого сняли оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. По каким именно статьям он просит завести дело, Митрохин не уточнил, но сказал, что, по его мнению, Лукашенко нарушил сразу несколько статей российского уголовного кодекса.