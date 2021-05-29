Без малого 9300 человек заболели коронавирусом в России за последние сутки – таковы последние цифры от оперативного штаба. Почти столько же людей выздоровели.

На Москву пришлось более 3200 новых случаев. Далее традиционно идут Подмосковье и Санкт-Петербург.

401 человек по всей стране скончался (в Москве – 61).