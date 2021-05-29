Президент США Джо Байден представил проект бюджета на 2022 финансовый год с рекордными расходами на 6 триллионов долларов. Это самый высокий показатель с окончания Второй мировой войны.

Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, расходы США на оборону должны составить почти 753 миллиарда долларов. Большую часть этих средств (715 миллиардов) получит Пентагон. Это на 1,6% больше, чем заложено на этот год. Деньги предлагается инвестировать в военные суда и истребители, в развитие гиперзвукового оружия и систем оружия «следующего поколения», а также поднять зарплату военным. В Минобороны подчеркнули, что данный бюджетный запрос «отражает такие приоритеты президента Байдена, как прекращение бесконечных войн, инвестирование в передовые возможности для обеспечения в будущем преимущества в сфере военной и национальной безопасности, а также возрождение беспрецедентной сети союзов и партнерств США». В числе серьезных проблем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, называют Россию и Китай. На нужды Госдепа Белый дом запросил у Конгресса 58,5 миллиардов. Из них 255 миллионов пойдут на помощь Украине для усиления ее «способности противостоять российской агрессии». Для противодействия «российскому влиянию и дезинформации» на Западных Балканах требуется, согласно документу, 106 миллионов. В свою очередь на вещание в России, Китае и Иране Госдепу потребуется 810 миллионов. Гораздо меньшую сумму — 617 миллионов планируется выделить на адаптацию к изменениям климата и борьбу с этими процессами.

Часть своих инициатив Байден предложил проинвестировать за счет повышения налогов для корпораций и самых обеспеченных американцев.